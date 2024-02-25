Зеленский рассказал, чем больше всего разочарован на этом этапе войны

В частности, речь идет о жертвах войны.

Президент Владимир Зеленский рассказал о своих разочарованиях на нынешнем этапе войны агрессора России против Украины.

Об этом он сказал во время пресс-конференции 25 февраля.

По его словам, одно из разочарований связано с задержкой вооружения от партнеров.

"Потеря времени, потеря людей — это самое большое разочарование. Жертвы разные... военные, дети. Тем дольше идет война, тем больше страны колеблются...", — заметил Зеленский.

Как сообщалось, на прессконференции Владимира Зеленского спросили, возьмет ли он трубку, если, например, ночью ему позвонит по телефону глава Кремля. По его словам, диктатор не позвонит, потому что "он не хочет заканчивать эту войну".

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