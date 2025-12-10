Зеленский рассказал, чем Россия платит Китаю за продолжение войны в Украине

Владимир Зеленский / © Associated Press

В истории России еще не было такого случая, чтобы страна столь сильно уступала суверенитет в пользу Китая.

Об этом заявил Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

«В российской истории еще никто не сдавал суверенитет так сильно в пользу Китая или какой-либо другой более сильной нации. Это феноменально, сколько Путин платит, чтобы только не заканчивать эту войну», — заявил президент.

В своем обращении Зеленский ссылался на доклад Службы внешней разведки, в котором говорилось об экономической ситуации России и зависимости от Китая.

«Но мир все равно обладает достаточной силой, чтобы закончить эту войну. Чтобы заставить Россию это сделать», — подытожил Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский ожидает от Верховной Рады, что нардепы изложат свое видение, как можно провести выборы в Украине в условиях военного положения.

Ранее Зеленский заинтриговал заявлением, что эта неделя может дать новости для всех нас и для окончания кровопролития.