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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Зеленский рассказал, чем сбивали вражеские дроны во время ночной атаки

Украинский президент поставил задачу увеличить изготовление дронов-перехватчиков для усиления противовоздушной обороны.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Украинская ППО

Украинская ППО / © ТСН.ua

Во время массированной воздушной атаки на Украину в ночь на 4 июля десятки российских беспилотников были сбиты дронами-перехватчиками.

Об этом сообщил в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

Он напомнил, что враг применил против Украины более 500 ударных дронов и ракет, значительную часть которых удалось сбить средствами ПВО.

«Были сегодня и важные результаты у дронов-перехватчиков. Десятки „шахедов“ были сбиты именно перехватчиками. Максимально это масштабируем», — подчеркнул украинский президент.

По словам Зеленского, поставлена четкая задача увеличить производство именно дронов-перехватчиков и масштабировать обучение и подготовку операторов таких дронов.

Ранее украинский президент сообщил о заключенном соглашении о сотрудничестве с американской компанией Swift Beat, которое предусматривает изготовление сотен тысяч дронов уже в этом году.

Напомним, в этом же обращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом договорился о дальнейших шагах для усиления украинской противовоздушной обороны.

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