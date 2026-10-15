Зеленский рассказал, чем воспользовалась Россия для разрушительных ударов по Украине

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Россия использует проблемы в работе спутниковой связи Starlink, чтобы нанести Украине максимальный ущерб. На фоне непрекращающихся российских атак на энергетическую инфраструктуру президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости усиления противовоздушной обороны и ускорения разработки европейской антибаллистической системы.

Об этом глава государства написал в своём Telegram-канале после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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По словам Зеленского, российские войска нанесли очередной удар с помощью беспилотника по энергетической инфраструктуре Луцка непосредственно во время его переговоров с французским лидером. В городе возникли перебои с электроснабжением.

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«Буквально во время нашей встречи Россия нанесла очередной подлый удар с помощью дрона по украинской энергетике в Луцке. В городе отключено электричество», — сообщил президент.

Он подчеркнул, что в последние дни российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины происходят практически непрерывно.

Зеленский также заявил, что Россия проигнорировала предложение президента США прекратить удары по энергетическим объектам. По его словам, Москва вместо этого использует проблемы в работе Starlink, чтобы усилить разрушение инфраструктуры, от которой зависит повседневная жизнь украинцев.

«И сейчас он использует проблемы в работе Starlink, чтобы нанести максимальный ущерб всему, что обеспечивает нормальную жизнь», — написал глава государства.

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Украина и Франция договорились укреплять оборону

В ходе встречи Зеленский и Макрон обсудили способы противодействия российским атакам. Украинский президент сообщил, что уже в этом месяце ожидаются новые пакеты помощи для укрепления украинской авиации.

Кроме того, стороны работают над ускорением разработки европейской противоракетной системы FREYJA. По словам Зеленского, цель состоит в том, чтобы она начала функционировать до конца года.

Зеленский также поблагодарил Макрона за содействие развитию сотрудничества в области обороны между странами. По его словам, Украина уже получила все лицензии на производство вооружения, которые Франция ранее пообещала предоставить.

Президент подчеркнул необходимость оперативно реализовать достигнутые договоренности на уровне соответствующих команд.

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«Важно оперативно реализовать это на уровне команд», — подытожил Зеленский.

Напомним, прошлой ночью, 14 октября, в Украине ввели ограничение скорости для терминалов спутниковой связи Starlink компании SpaceX. Украинские чиновники предупредили, что это может существенно затруднить перехват российских реактивных беспилотников и работу дронов средней дальности.

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