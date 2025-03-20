Зеленский рассказал, что будет с ЗАЭС в будущем: подробности заявления

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все атомные электростанции Украины принадлежат государству, а находящаяся под российской оккупацией Запорожская АЭС (ЗАЭС) также является украинской собственностью.

Об этом он сказал во время пресс-конференции.

"Атомная энергетика в Украине принадлежит государству. Это признает и МАГАТЭ, и международные институции", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, российские оккупанты сменили руководство ЗАЭС, но весь персонал станции — это граждане Украины, которые продолжают работать в сложных условиях.

"Они взяли у многих из них детей, посадили на автобусы, вывезли на территорию России. Таким образом люди работают. Ты ради ребенка сделаешь все", — заявил президент.

Зеленский также подчеркнул, что станция находится в критическом техническом состоянии.

"После подрыва Каховской дамбы нормальной поставки воды для охлаждения реакторов нет. Станция в сложных условиях", — пояснил он.

Кроме того, президент рассказал, что во время разговора Дональд Трамп поинтересовался его мнением по поводу ЗАЭС.

"Я сказал ему: если она не будет на украинском, работать она ни на кого не будет", — подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, он не обсуждал с Трампом вопрос собственности ЗАЭС, однако слышал о возможных планах США по модернизации станции после ее деоккупации.

"Если американцы хотят забрать ее у россиян, инвестировать, модернизировать – это другой вопрос. Но собственность – это не предмет для дискуссии", – подытожил Зеленский.

Напомним, Зеленский обратился к европейским лидерам с призывом не снимать санкции с РФ. Он объяснил, какие шаги должна сделать Москва.

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