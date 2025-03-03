Зеленский рассказал, что помогает держаться после встречи в Белом доме

Зеленский заявил, что то, что было в Белом доме, лучше "оставить в истории".

Президент Владимир Зеленский отказался рассказать, что произошло после того, как в пятницу в Овальном кабинете выключили камеры и попросили журналистов выйти, а также перед тем, как он внезапно покинул Белый дом, не пообедав и не подписав соглашение о полезных ископаемых.

Об этом он сказал в беседе с журналистами после Лондонского саммита.

Зеленский ответил, что лучше "оставить это в истории". Он ответил, что помогает держаться после такой встречи в Белом доме.

"Не имею права (кажется – Ред.). Во-вторых, смотрите – какая поддержка. Если мы не будем держаться и будем неадекватными, мы же подведем всю Украину, всех партнеров и людей, которые все это время Украину поддерживают. Нас поддерживает мир. Мы не имеем права", – отметил он.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, готова ли Украина к уступкам по территории.

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