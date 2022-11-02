Зеленский рассказал, что сделает после победы: "Я очень хочу увидеть море"

По его словам, это произойдет не зимой.
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что после победы в войне против агрессора России хочет уехать на море в освобожденный Крым.
Об этом глава государства сказал в интервью чешскому телевидению.
"Я уеду в Крым. Я очень хочу увидеть море", — ответил он на вопрос, что сделает после победы.
Отвечая на возможные сроки реализации, Зеленский сказал, что это будет не зимой. "Ведь что делать на море зимой? Я поеду туда, когда будет теплее", — высказался президент.
Его также спросили, ждет ли он победу летом. Зеленский подчеркнул, что очень этого хочет. "У нас будет наша победа", – уверен президент.
Напомним, ранее президент говорил, что аннексия Крыма в 2014-м положила начало полномасштабной войне России против Украины. По его словам, российский триколог в Крыму положил начало "самой опасной хаотизации международных отношений при жизни нескольких поколений".
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