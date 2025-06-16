Зеленский рассказал, что требовала РФ в обмен на депортированных детей: "Это безумие"

Владимир Зеленский с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом / © Офис президента Украины

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Россия предлагала обменивать их пленных военных на похищенных украинских детей.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

По его словам, чтобы возвращать детей нужно, в частности, искусство дипломатии, поэтому Украина привлекает так много стран, которые помогут вернуть тысячи детей домой.

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«Мы не меняем детей. „Русские“ нам такое предлагали: мы им даем военных, а они нам детей. Это безумие. Просто это вне понимания, вне международного права, это в их духе», — сказал глава государства.

Напомним, что президент Владимир Зеленский впервые за время полномасштабного вторжения прибыл в Австрию с официальным визитом.

В рамках встречи президент Австрии Александр ван дер Беллен публично обратился к Путину и призвал начать переговоры.