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- Украина
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Зеленский рассказал, что требовала РФ в обмен на депортированных детей: "Это безумие"
Зеленский подчеркнул, что предложение РФ обменивать детей на пленных оккупантов вне международного права.
Россия предлагала обменивать их пленных военных на похищенных украинских детей.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.
По его словам, чтобы возвращать детей нужно, в частности, искусство дипломатии, поэтому Украина привлекает так много стран, которые помогут вернуть тысячи детей домой.
«Мы не меняем детей. „Русские“ нам такое предлагали: мы им даем военных, а они нам детей. Это безумие. Просто это вне понимания, вне международного права, это в их духе», — сказал глава государства.
Напомним, что президент Владимир Зеленский впервые за время полномасштабного вторжения прибыл в Австрию с официальным визитом.
В рамках встречи президент Австрии Александр ван дер Беллен публично обратился к Путину и призвал начать переговоры.