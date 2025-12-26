Зеленский рассказал, дала ли РФ ответ на обновленный мирный план

Владимир Зеленский / © Associated Press

Украина отвергает требования РФ по сокращению численности ВСУ и ожидает официальной реакции Кремля относительно мирного плана через США.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

«Официальную реакцию мы не получили от российской стороны. Мы общаемся исключительно с американцами. И думаю, что я это подчеркивал, вы об этом знаете. А американцы в свою очередь общаются с русскими. Я думаю, мы будем знать в ближайшие дни их официальную реакцию», — ответил Зеленский.

По его словам, вопросы деоккупации Донбасса и Запорожской АЭС вместе с другими «чувствительными» темами будут вынесены на дальнейшие этапы обсуждений.

«Что касается армии, то то, что сейчас закреплено во время наших договоренностей с американской стороной. Я все соответственно открыто сказал: нас устраивает та армия, которая сегодня там зафиксирована. Для нас это гарантия безопасности. И американская сторона нас слышит», — подытожил Зеленский.

Ранее Зеленский сообщил, что у него в ближайшее время состоится неотложная встреча с Трампом.

Также Зеленский рассказал, что будет говорить с президентом США Дональдом Трампом во время их встречи.