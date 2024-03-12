Зеленский рассказал, для чего нужна Путину пауза в войне

Пауза в войне, которую РФ развязала против Украины, необходима Путину, чтобы восстановить свою армию, подготовить новобранцев и увеличить производство оружия.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, пауза в войне для Путина – как кислород, дополнительная возможность для восстановления боеспособности своей армии, которая сегодня в сложном положении.

“Для проведения тренировочных миссий по шесть месяцев своих молодых мобилизованных людей, которые сегодня приходят на войну неподготовленными, для информационной промывки мозга этих ребят, которые не хотят воевать, а они их заставляют, а те боятся и уходят неподготовленными, бегут с поля боя. На все это ему нужно время. И чтобы увеличить производство. На нас прилетают северокорейские снаряды, летает северокорейская артиллерия, северокорейские ракеты. Это говорит не о том, что он не один, а со многими партнерами. Это говорит, что у него нехватка и дефицит соответствующей амуниции. Если мы сделаем паузу, это будет такой же минский процесс, который позволит России подготовиться”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что Владимир Зеленский заявил, что паузы в начавшейся Кремлем войне не будет.

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