Зеленский рассказал, готова ли Украина к зиме

Зеленский считает, что РФ будет продолжать осуществлять комбинированные удары, чтобы повлечь за собой блекауты.

В этом году Украина готова к зиме лучше, чем в предыдущие годы войны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью "Украинскому радио".

"Насколько мы готовы (к зиме – Ред.) – наверняка мы сильнее готовы, чем когда-либо во время войны. Нас сложно поразить, но предполагать, что все будет спокойно, пока война не закончилась, нельзя", – сказал он.

По словам Зеленского, состоялась децентрализация энергетической сети и связи.

Он также рассказал, что у Украины сегодня есть договоренности по ракетам для разных систем ПВО, "но этого недостаточно".

"Не буду говорить в количестве, но сегодня о договоренностях о ракетах для Patriot, NASAMS, IRIS-T и многих других систем ПВО мы находимся в очень неплохом положении", – сказал глава государства.

Он также добавил, что по данным разведки, Россия будет продолжать осуществлять комбинированные удары, накапливать свои силы и производство для того, чтобы повлечь за собой блекауты.

"А блекауты – это, безусловно, недовольство людей, общества", – признал президент.

Ранее президент Зеленский озвучил ожидания НАТО после привлечения армии КНДР к войне против Украины.

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