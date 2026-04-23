Зеленский рассказал, как будет строить отношения с Мадьяром после смены власти в Венгрии

Владимир Зеленский и Петр Мадяр / © ТСН.ua

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал изменение политического ландшафта в Венгрии и наметил принципы, по которым Киев планирует строить диалог с будущим правительством Петера Мадьяра.

Об этом Зеленский сказал журналистам во время общения в соцсети.

Публичное поздравление Мадьяра и «доброе соседство»

Глава государства подтвердил, что поздравил Петера Мадьяра с победой и выразил искреннее желание наладить стабильные партнерские отношения между странами. По словам Зеленского, Украина стремится оставить в прошлом дипломатическую напряженность и выйти на уровень «прекрасных, сильных и взаимовыгодных» связей.

«Я действительно хочу, чтобы у нас было доброе соседство. Поддерживаю народ Венгрии и очень хочу, чтобы были сильные, хорошие отношения между венгерским народом и украинцами. Мы будем все для этого делать», — подчеркнул президент.

Когда состоится встреча Зеленского и Мадьяра?

Зеленский отметил, что личный контакт с новым лидером Венгрии — вопрос времени и технических процедур передачи власти.

На данный момент в Венгрии продолжается процесс формирования новой властной вертикали.

Сразу после официального вступления в должность дипломатические каналы обеих стран проработают формат предстоящих переговоров.

Личная встреча с новым премьер-министром Венгрии состоится при первой же возможности.

Фундамент новых отношений Украины и Венгрии

Комментируя подход к построению отношений, Зеленский подчеркнул, что они должны быть «двусторонними» (корректируя вопрос об «односторонности») и основываться на прагматизме.

«Отношения должны быть такими, которые уважают друг друга, но защищают интересы каждой стороны. Именно на таких принципах добрососедства мы будем строить наше будущее», — подытожил Зеленский.

Ранее возглавляющий оппозиционную силу в Венгрии Петер Мадьяр получил значительную поддержку на выборах в Венгрии 12 апреля, что открывает путь к перезагрузке отношений Будапешта с Киевом и Брюсселем. Украинская сторона надеется, что смена правительства поможет разблокировать ряд критических вопросов в рамках ЕС и НАТО.