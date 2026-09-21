Зеленский рассказал, как США могут ослабить Россию: что предлагает

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский убежден, что США должны усилить экономическое давление на Россию и использовать все возможности, чтобы максимально ограничить ее способность продолжать войну.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу CBC News.

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«Я думаю, что они должны это сделать прежде всего не только ради нас», — заявил президент.

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Президент пояснил, что введение более жестких санкций следует рассматривать как проявление уважения к самим американцам, которые с первых дней полномасштабного вторжения последовательно поддерживают Украину и демократические ценности.

По словам главы государства, у Вашингтона достаточно рычагов влияния, чтобы перекрыть для России ряд важных направлений и существенно ослабить ее потенциал на фронте.

В то же время, Зеленский отметил, что Украина продолжает вести активный диалог с США, и американская сторона уже делает определенные шаги для экономического сдерживания Москвы.

Война в Украине — последние новости

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что ожидает «хорошего прогресса» от предстоящей встречи президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа.

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Ранее стало известно, что президенты Украины и США договорились провести личную встречу в Нью-Йорке во время Генассамблеи ООН. Переговоры должны состояться 22 сентября.

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