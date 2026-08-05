Зеленский рассказал, как Украина планирует сократить ракетные удары России

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Украинские военные будут уничтожать российские пусковые установки на территории РФ, чтобы сократить количество ракетных ударов по Украине и защитить объекты критически важной инфраструктуры и мирное население.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны.

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По словам главы государства, одной из ключевых задач Сил обороны является поражение средств, с помощью которых Россия наносит удары по украинской территории.

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«Военные знают, что им нужно уничтожать пусковые установки противника, чтобы таким образом уменьшить удары по Украине: по стратегически важной инфраструктуре, по гражданскому населению. Они этим занимаются и будут это делать», — подчеркнул Зеленский.

Президент также призвал органы местной власти ответственно подойти к реализации мер по повышению устойчивости регионов в условиях войны.

«Я очень надеюсь, что все громады и все области отнесутся серьезно к вопросу планов устойчивого развития и обеспечат их максимальную реализацию», — отметил глава государства.

Напомним, советник президента Украины по вопросам развития оборонных технологий Сергей «Флэш» Бескрестнов сообщил, что Россия способна ежемесячно запускать по 100 баллистических ракет по Украине.

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Кроме того, представитель ГУР Андрей Черняк подтвердил, что на западе России началось развертывание северокорейского ракетного подразделения. В состав подразделения могут входить шесть пусковых установок и 120 баллистических ракет для нанесения ударов по Украине.

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