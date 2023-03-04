Зеленский рассказал, как Украина после победы будет уживаться с Россией по соседству

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как Украина будет жить дальше рядом с таким агрессивным соседом, как Россия.

Лидер Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что после победы Украины в войне против россиян цивилизационную и безопасностную защиту нашей страны обеспечит полноправное членство в ЕС и НАТО.

Об этом Зеленский сказал во время встречи с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой.

"Мы будем страной-победителем. И мы будем субъектными. Очень важно изменить парадигму, которая была долгие годы. Мы делаем Украину мощным субъектом в Европе, чтобы не говорили, что Украина – это где-то возле России, а чтобы все говорили, что Россия – это где-то возле Украины", – сказал Владимир Зеленский.

Напомним, после сегодняшней встречи с президентом Европарламента Робертой Мецолой Зеленский также заявил, что в этом году сотрудничество Украины с европейскими институтами будет даже еще более содержательным, чем в прошлом году.

Читайте также: