ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
309
Время на прочтение
2 мин

Зеленский рассказал, какая страна готова принять следующие мирные переговоры с РФ и США

Турция готова принять следующий раунд трехсторонних переговоров, говорит Зеленский.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Турция подтвердила свою готовность выступить площадкой для следующего этапа переговоров в трехстороннем формате для Украины с РФ и США.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по результатам разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Что известно о мирных переговорах

Президент выразил надежду, что такой формат диалога принесет конкретные дипломатические результаты.

«Господин президент отметил, что Турция готова принять следующий раунд переговоров в трехстороннем формате. Ценим такую инициативу и рассчитываем, что это сможет принести результат», — заявил Владимир Зеленский.

Война в Иране

Отдельное внимание стороны уделили обострению ситуации вокруг Ирана. Украина предложила свою экспертизу, чтобы предотвратить расширение войны в регионе.

«Мы готовы делиться своей экспертизой, чтобы не допустить расширения войны и защитить жизнь, но в то же время Украина нуждается в усилении и своей ПВО, и мы рассчитываем на соответствующую поддержку от партнеров», — подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за неизменную поддержку суверенитета Украины и готовность Турции играть активную роль в обеспечении морской безопасности в рамках «Коалиции желающих». Лидеры стран обсудили также помощь, которую Турция готовит для поддержки украинской энергетики.

Трехсторонние мирные переговоры — последние новости

В Кремле продолжают дерзко заявлять, мол, «заинтересованы в урегулировании» войны в Украине, которую сами начали.

В свою очередь, Владимир Зеленский рассчитывает на проведение нового раунда переговоров с участием Украины, РФ и США уже на следующей неделе.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина будет продолжать переговоры, когда США готовы работать так, как договаривались.

Дата публикации
Количество просмотров
309
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie