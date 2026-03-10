Зеленский рассказал, какая страна готова принять следующие мирные переговоры с РФ и США

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Турция подтвердила свою готовность выступить площадкой для следующего этапа переговоров в трехстороннем формате для Украины с РФ и США.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по результатам разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Что известно о мирных переговорах

Президент выразил надежду, что такой формат диалога принесет конкретные дипломатические результаты.

«Господин президент отметил, что Турция готова принять следующий раунд переговоров в трехстороннем формате. Ценим такую инициативу и рассчитываем, что это сможет принести результат», — заявил Владимир Зеленский.

Война в Иране

Отдельное внимание стороны уделили обострению ситуации вокруг Ирана. Украина предложила свою экспертизу, чтобы предотвратить расширение войны в регионе.

«Мы готовы делиться своей экспертизой, чтобы не допустить расширения войны и защитить жизнь, но в то же время Украина нуждается в усилении и своей ПВО, и мы рассчитываем на соответствующую поддержку от партнеров», — подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за неизменную поддержку суверенитета Украины и готовность Турции играть активную роль в обеспечении морской безопасности в рамках «Коалиции желающих». Лидеры стран обсудили также помощь, которую Турция готовит для поддержки украинской энергетики.

Трехсторонние мирные переговоры — последние новости

В Кремле продолжают дерзко заявлять, мол, «заинтересованы в урегулировании» войны в Украине, которую сами начали.

В свою очередь, Владимир Зеленский рассчитывает на проведение нового раунда переговоров с участием Украины, РФ и США уже на следующей неделе.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина будет продолжать переговоры, когда США готовы работать так, как договаривались.