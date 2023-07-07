Зеленский рассказал, каким видит завершение войны с Россией: "Не для одной категории людей"

Президент Зеленский подчеркнул, что война с РФ закончится, когда вся украинская земля будет освобождена от врага и домой вернутся все пленные и депортированные украинцы.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, при каких условиях победа в войне против РФ наступит для всех украинцев.

Свое мнение он высказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Петром Фиалой в Праге.

"Что такое победа и что такое конец войны? Это зависит от потерь: есть люди, потерявшие дома, а есть люди, потерявшие своих близких. Очень хочется, чтобы эта победа была не для одной категории людей, а чтобы она действительно была для всех", — сказал Зеленский.

По его словам, для полноценной победы над врагом важно восстановить территориальную целостность и суверенитет Украины, вернуть украинцев, в том числе похищенных детей, из российского плена, а также наказать российских убийц за преступления, которые они совершили в Украине.

"Это главные вещи, объединяющие всех нас", — подчеркнул президент.

В то же время Петр Фиала отметил, что никто не знает, когда завершится война, но когда это произойдет, у Украины должна быть гарантия своей независимости.

"Она (война — ред.) должна закончиться тем, что у Украины будет гарантия своей независимости и своих территорий. Это важно не только для Украины, но и для безопасного будущего всей Европы", — сказал Фиала.

Он уточнил, что сейчас неизвестно, когда будет завершена война, но уже ясно, что необходимо "открыть двери для Украины в НАТО".

Напомним, вечером в четверг, 6 ноября, специальный правительственный самолет Чехии с президентом Украины Владимиром Зеленским прибыл в столицу этой страны Праги. Это первый визит Зеленского в Чехию с начала полномасштабного российского вторжения. В Праге он планировал провести переговоры с президентом Петром Павелом, премьер-министром Петром Фиалой, главами обеих палат парламента, а также с членами правительства и парламента.

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