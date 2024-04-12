Зеленский рассказал, какой видит Украину через 10 лет после войны

Вместе с тем, президент призвал не загадывать наперед.

Через 10-20 лет Украина станет частью Европейского союза и членом НАТО.

Об этом на встрече со студентами рассказал президент Владимир Зеленский.

Глава Государства рассказал, что пока не нужно загадывать над тем, что будет в будущем, но уже понятно, что будет с Украиной после войны.

"Есть вещи, которые понятны, и я уверен на 100%, что так оно и будет. Страна ЕС очень верю, что страна НАТО. Я думаю, что так и будет, что мы это дожмем. Уверен, что Украину будут отстраивать много стран, не весь мир, но, безусловно, Украина будет восстанавливаться", — рассказал президент.

Напомним, ранее сообщалось, что высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен продолжать оказывать Украине финансовую, экономическую, гуманитарную и военную помощь, помогающую выстоять в агрессии против России.

Кроме того, мы ранее информировали, что в правительстве назвали месяц старта переговоров по вступлению Украины в ЕС.

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