Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Зеленский рассказал, какой видит Украину через 10 лет после войны

Зеленский рассказал, какой видит Украину через 10 лет после войны

Зеленский рассказал о будущем Украины / Фото: Офис президента Украины

Вместе с тем, президент призвал не загадывать наперед.

Через 10-20 лет Украина станет частью Европейского союза и членом НАТО.

Об этом на встрече со студентами рассказал президент Владимир Зеленский.

Глава Государства рассказал, что пока не нужно загадывать над тем, что будет в будущем, но уже понятно, что будет с Украиной после войны.

"Есть вещи, которые понятны, и я уверен на 100%, что так оно и будет. Страна ЕС очень верю, что страна НАТО. Я думаю, что так и будет, что мы это дожмем. Уверен, что Украину будут отстраивать много стран, не весь мир, но, безусловно, Украина будет восстанавливаться", — рассказал президент.

Напомним, ранее сообщалось, что высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен продолжать оказывать Украине финансовую, экономическую, гуманитарную и военную помощь, помогающую выстоять в агрессии против России.

Кроме того, мы ранее информировали, что в правительстве назвали месяц старта переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация