Зеленский рассказал, когда назначит нового руководителя Офиса президента

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Реклама

Решение о новых кадровых назначениях в Офисе президента (ОП) будет принято после дополнительных консультаций.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже.

«Сенсаций сегодня не будет. Я хочу провести дополнительные консультации. Их запланировал, по возвращении в Украину. Мой выбор зависит от того, честно вам скажу, от некоторых вещей — направление менеджмента, и фокусируемся в дипломатии, другие направления, которые очень важны. Безусловно, у нас очень достойные люди в Украине. Думаю, вы это увидите», — заявил Зеленский.

Реклама

Напомним, президент Владимир Зеленский в своем видеообращении 28 ноября сообщил, что руководитель офиса президента Андрей Ермак подал заявление об отставке.

Он подписал указ об увольнении Ермака.

Такое решение стало известно после того, как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило, что 28 ноября провело обыски у руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Впоследствии сам руководитель ОП подтвердил эту информацию и подчеркнул, что будет способствовать следственным действиям НАБУ и САП. Впрочем, по какому именно делу правоохранители пришли, он не уточнил.

Реклама

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал отставку с должности Андрея Ермака. По его словам, это типичная демократическая практика.

Раньше мы подробно писали об отставке Ермака. Кто может занять его место и как это повлияет на мирные переговоры — читайте в новости.