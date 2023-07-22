Зеленский рассказал, когда пилоты начнут тренировку на F-16

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские пилоты уже в августе начнут тренировки на современных истребителях F-16.

Об этом глава государства заявил на 14-м ежегодном Аспенском форуме безопасности (Aspen Security Forum).

По словам президента, страны-партнеры также должны решить вопрос поставки Украине современных военных самолетов.

"Нам не хватает современных самолетов. Я говорю не только о качестве, но и количестве. Мы очень благодарны, что мир разблокировал вопросы тренировочных миссий. В августе начнем. Но очень важно, чтобы, кроме тренировки, была сегодня уверенность, что мы получим эти самолеты в соответствующем количестве", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, на днях в Белом доме сообщили, когда Украина может получить истребители F-16. По словам координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, самолеты могут находиться в Украине уже до конца 2023 года.

В свою очередь, в ВСУ рассказали, сколько истребителей F-16 необходимо Украине. Речь идет о двух-трех эскадрилах современных западных истребителей F-16, чтобы удовлетворять текущие потребности на фронте в войне с РФ.

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