Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Зеленский рассказал, когда пилоты начнут тренировку на F-16

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1544
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Зеленский рассказал, когда пилоты начнут тренировку на F-16

Президент Украины Владимир Зеленский. / Фото: Associated Press

Президент приветствовал разблокировку тренировочных миссий.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские пилоты уже в августе начнут тренировки на современных истребителях F-16.

Об этом глава государства заявил на 14-м ежегодном Аспенском форуме безопасности (Aspen Security Forum).

По словам президента, страны-партнеры также должны решить вопрос поставки Украине современных военных самолетов.

"Нам не хватает современных самолетов. Я говорю не только о качестве, но и количестве. Мы очень благодарны, что мир разблокировал вопросы тренировочных миссий. В августе начнем. Но очень важно, чтобы, кроме тренировки, была сегодня уверенность, что мы получим эти самолеты в соответствующем количестве", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, на днях в Белом доме сообщили, когда Украина может получить истребители F-16. По словам координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, самолеты могут находиться в Украине уже до конца 2023 года.

В свою очередь, в ВСУ рассказали, сколько истребителей F-16 необходимо Украине. Речь идет о двух-трех эскадрилах современных западных истребителей F-16, чтобы удовлетворять текущие потребности на фронте в войне с РФ.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1544
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация