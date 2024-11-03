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Зеленский рассказал, кого труднее всего возвращать из российского плена

Зеленский рассказал, кого труднее всего возвращать из российского плена

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Детей, вывезенных с временно оккупированной территории в Россию, пытаются спрятать.

Сложнее всего возвращать из российского плена не взрослых, а детей — маленьких украинцев, которые были украдены оккупантами у своих родных.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении в воскресенье, 3 ноября.

По его словам, детей, вывезенных с временно оккупированной территории в Россию, пытаются спрятать.

"Никто сегодня не скажет точно, сколько их. Мы знаем о десятках тысяч. Это и совсем маленькие дети и подростки. Те, у кого есть родные в Украине. И те, чьи родные, к сожалению, погибли от российских ударов”, – отметил президент.

Зеленский отметил, что иногда по счастливому стечению обстоятельств украинским детям удается выйти на связь с волонтерами, правозащитниками или своими родственниками в Украине.

"Но большинство россияне просто лишают каких-либо средств связи, забирают и уничтожают документы детей, отправляют их в чужие российские семьи", — подчеркнул он.

Украинский лидер сообщил, что на этой неделе в Канаде состоялась конференция по пункту Формулы мира, посвященного именно возвращению домой всех украинских пленных, всех депортированных и украденных украинцев.

"Участие в конференции приняло более 70 государств и международных организаций. Есть полная поддержка для наших людей, для нашего государства и нашей цели”, — подчеркнул он.

Президент также упомянул об инициативе Bring Kids Back UA, в рамках которой Украина сотрудничает с такими странами-посредниками как Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Ватикан и т.п.

“Каждый обмен пленных – это достижение. Каждый ребенок, вернувшийся домой в Украину, – это счастье. Но всех – всех должны вернуть”, — сказал Зеленский.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что последний обмен пленными, во время которого удалось вернуть домой 95 украинцев, состоялся благодаря сильной позиции Украины и украинским воинам, пополняющим обменный фонд.

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