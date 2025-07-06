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- Украина
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Зеленский рассказал, кто вернулся из плена во время масштабного обмена
Большинство освобожденных находились в плену с 2022 года, а обмен коснулся и военных, и гражданских.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о восьми этапах большого обмена пленными. С начала июня домой вернулись сотни наших людей.
об этом он сообщил в Telegram.
«Наша молодежь, защитники Мариуполя, те, кто держал оборону в Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях. Раненые, тяжелобольные. Те, кого считали пропавшими без вести. Большинство из них были в плену с 2022 года. И не только военные. Украина вернула и гражданских.
Президент отметил, что это результат усилий большой команды Украины, и они будут продолжать работать, пока не вернут каждого, всех без исключения.
Напомним, ранее мы писали о том, что 4 июля, состоялся новый обмен пленными между Украиной и Россией. В Украину вернулись военнослужащие Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта, большинство из которых находились в плену с 2022 года.