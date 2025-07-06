Зеленский рассказал, кто вернулся из плена во время масштабного обмена

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о восьми этапах большого обмена пленными. С начала июня домой вернулись сотни наших людей.

об этом он сообщил в Telegram.

«Наша молодежь, защитники Мариуполя, те, кто держал оборону в Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях. Раненые, тяжелобольные. Те, кого считали пропавшими без вести. Большинство из них были в плену с 2022 года. И не только военные. Украина вернула и гражданских.

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Президент отметил, что это результат усилий большой команды Украины, и они будут продолжать работать, пока не вернут каждого, всех без исключения.

Напомним, ранее мы писали о том, что 4 июля, состоялся новый обмен пленными между Украиной и Россией. В Украину вернулись военнослужащие Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта, большинство из которых находились в плену с 2022 года.