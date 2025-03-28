- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 573
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский рассказал, кто является его лучшим советником
Также Зеленский ответил, боится ли за свою жизнь, что его могут убить.
Президент Владимир Зеленский заявил, что лучшим его советником является супруга Елена Зеленская.
Об этом глава государства сказал в интервью французскому изданию Le Figaro.
Зеленский признался, что, как и все люди, сомневается. В таких случаях он позволяет себе руководствоваться ценностями и законами, размышляет, как будет лучше для Украины и ее людей.
«Но я не сомневаюсь в сложных ситуациях. Конечно, как у всех президентов, у меня много советников. Моя жена стала одним из самых лучших. Но самые полезные люди в трудные времена — это люди, которых я спрашиваю на улице. Их рекомендации иногда лучше, чем рекомендации моих советников», — сказал президент.
На вопрос о том, боится ли Зеленский за свою жизнь на фоне информации о многих покушениях, он также ответил с юмором.
«Это мои охранники должны бояться. Если я умру, они потеряют работу! Но ведь они профи. Я не позволяю этому вопросу одержать верх над собой», — сказал он.
Ранее президент Владимир Зеленский ответил, готов ли к прямым переговорам с РФ.
Читайте также: