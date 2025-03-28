Зеленский рассказал, кто является его лучшим советником

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский заявил, что лучшим его советником является супруга Елена Зеленская.

Об этом глава государства сказал в интервью французскому изданию Le Figaro.

Зеленский признался, что, как и все люди, сомневается. В таких случаях он позволяет себе руководствоваться ценностями и законами, размышляет, как будет лучше для Украины и ее людей.

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«Но я не сомневаюсь в сложных ситуациях. Конечно, как у всех президентов, у меня много советников. Моя жена стала одним из самых лучших. Но самые полезные люди в трудные времена — это люди, которых я спрашиваю на улице. Их рекомендации иногда лучше, чем рекомендации моих советников», — сказал президент.

На вопрос о том, боится ли Зеленский за свою жизнь на фоне информации о многих покушениях, он также ответил с юмором.

«Это мои охранники должны бояться. Если я умру, они потеряют работу! Но ведь они профи. Я не позволяю этому вопросу одержать верх над собой», — сказал он.

Ранее президент Владимир Зеленский ответил, готов ли к прямым переговорам с РФ.

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