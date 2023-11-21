Зеленский рассказал, ликвидирует ли Украина Путина, если появится возможность

В России не отказываются от планов по ликвидации украинского руководства.

Украина имеет полное право ликвидировать российского диктатора Путина, если у нее появится такая возможность.

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Об этом в интервью британскому таблоиду The Sun заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что в России также не отказываются от планов ликвидации украинского руководства и пытаются сделать это любым способом.

"Они будут использовать любые инструменты, которые у них есть", – отметил президент.

В свою очередь, Украина также ликвидирует Путина, если появится такая возможность.

Зеленский отметил, что у Украины есть полное право это сделать, поскольку защищает свою землю и ведет справедливую войну.

При этом президент отказался говорить журналистам, причастна ли Украина к покушениям на коллаборантов и российских чиновников на временно оккупированных россиянами территориях.

"Я не могу обсуждать с вами какие-то спецоперации украинской разведки, секретной службы или каких-то спецподразделений. Есть некоторые моменты, которые мы не обсуждаем", – резюмировал президент.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский вспомнил события на Банковой в начале полномасштабного вторжения России.

Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский предлагает ввести санкции против производителей оружия из РФ и Белоруссии на 50 лет.

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