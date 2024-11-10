Зеленский рассказал, можно ли остановить войну с помощью одной лишь дипломатии

Также глава государства рассказал о последней помощи от Запада.

Вечером 10 ноября президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.

Он поблагодарил украинских воинов, которые обеспечивают удары дронов на фронте, а также дальнобойных беспилотников в глубоком российском тылу.

"Российские военные объекты становятся все более доступными для наших воинов. Я благодарю Службу безопасности Украины и ребят из Сил специальных операций. Российские военные склады, аэродромы, их предприятия ВПК – не скроют", – убежден глава государства.

Также он рассказал, что только спецназовцы СБУ уничтожили уже более тысячи трехсот российских танков. Каждый восьмой уничтоженный Украиной российский танк – на счету бойцов из СБУ.

Помощь Западу

Президент рассказал, что Франция приняла решение о "ракетном пакете" помощи для Украины и программе тренировки наших воинов.

Кроме того, украинская сторона работает с Соединенными Штатами над новыми оборонными пакетами, поддерживающими нашу систему ПВО.

"Есть решение, позволяющее американским подрядчикам работать в Украине для ремонта и обслуживания техники. Это значительно ускорит процессы", – убежден Зеленский.

Глава государства поблагодарил Канаду за поставку дополнительных систем ПВО "Насамс". Сейчас готовится новый военный пакет от Литвы.

"Мы абсолютно четко понимаем: без силы у дипломатии нет перспективы. Но и без четкого понимания дипломатических целей оружие всю работу не сделает. Именно поэтому сила и дипломатия должны сработать вместе. И только так. Чтобы мир стал надежным, и чтобы не было повторения такой войны", — подытожил Владимир Зеленский.

Ранее Зеленский сообщил, сколько ракет, дронов и КАБов выпустила РФ по Украине на этой неделе.

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