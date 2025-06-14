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- Украина
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Зеленский рассказал новые детали о производстве ракеты "Сапсан"
Сейчас идет разработка возможности массового производства баллистической ракеты "Сапсан".
Президент Владимир Зеленский и военные провели очень много совещаний по ударам КАБами, дронами, оптоволокно и тому подобное. Речь шла также о ракетах, в частности — «Сапсан».
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами.
Все чаще появляется информация о разработке "Сапсан".
“Ракеты „Сапсан“ — это не сегодня, положительные испытания были гораздо раньше. Сегодня идет разработка возможности массового производства баллистической ракеты», – сообщил Зеленский.
Когда, как, в каком количестве добавил украинский лидер, говорить не стоит.
Ранее Украина и Германия достигли важной договоренности о трехлетнем плане поставок систем противовоздушной обороны IRIS-T.
Пока детали договоренности не разглашаются. Но факт существования такого долгосрочного плана свидетельствует о прочном партнерстве и общем видении вызовов безопасности.
«Мы также благодарны за снабжение систем ПВО IRIS-T. Мы понимаем сейчас план поставки, но план на ближайшие три года. благодарен, что у нас есть понимание реализации этого проекта на ближайшие три года», - отметил Владимир Зеленский.