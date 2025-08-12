- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 705
- Время на прочтение
- 2 мин
Зеленский рассказал, о чем говорил по телефону с Трампом и Уиткоффом
Зеленский о переговорах с РФ и Трампом: Украина готова к дипломатии, но без компромиссов относительно территории.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о деталях телефонного разговора с Дональдом Трампом и европейскими лидерами. В течение беседы последовал сигнал от спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа, который был также на звонке, что Россия готова к окончанию войны, к первому шагу, по крайней мере, к прекращению огня.
Об этом Владимир Зеленский сказал в ходе встречи с журналистами 12 августа.
Зеленский подчеркнул, что это был первый такой сигнал от российской стороны, и он был положительно воспринят всеми участниками разговора как возможное «смещение» в ситуации. В то же время президент Украины сразу отреагировал на возможный вопрос территориальных уступок.
«Был сигнал, что есть вопросы территории. Во время звонка я сказал, что я не готов обсуждать территорию Украины, поскольку это исключительно вопрос нашей Конституции. И если честно, при всем уважении, я не готов по телефону обсуждать соответствующие вопросы. Это серьезные вопросы, которые решаются на уровне лидеров», – отметил Владимир Зеленский.
Американская сторона предложила два формата встреч:
Двухсторонний, предусматривающий встречу Дональда Трампа с Владимиром Путиным.
Трехсторонний, который должен состояться после двусторонних переговоров с участием США, Украины и России.
Зеленский задал ключевые вопросы по этим предложениям, в частности, о роли Европы в этих переговорах.
«Для меня очень важно присутствие в том или ином виде Европы, потому что, в конце концов, пока никто, кроме Европы, гарантий безопасности нам не дает. Даже в финансовом плане, финансирование потребностей нашей армии, что является гарантией безопасности», — отметил президент.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что для завершения войны необходимо стоять на собственной правде, не сдавая самое главное – свободу и независимость.
А во время форума «Молодь тут» Владимир Зеленский анонсировал встречу с Трампом и Путиным.