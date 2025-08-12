Зеленский рассказал, о чем говорил по телефону с Трампом и Уиткоффом

Путин и Зеленский / © ТСН

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о деталях телефонного разговора с Дональдом Трампом и европейскими лидерами. В течение беседы последовал сигнал от спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа, который был также на звонке, что Россия готова к окончанию войны, к первому шагу, по крайней мере, к прекращению огня.

Об этом Владимир Зеленский сказал в ходе встречи с журналистами 12 августа.

Зеленский подчеркнул, что это был первый такой сигнал от российской стороны, и он был положительно воспринят всеми участниками разговора как возможное «смещение» в ситуации. В то же время президент Украины сразу отреагировал на возможный вопрос территориальных уступок.

«Был сигнал, что есть вопросы территории. Во время звонка я сказал, что я не готов обсуждать территорию Украины, поскольку это исключительно вопрос нашей Конституции. И если честно, при всем уважении, я не готов по телефону обсуждать соответствующие вопросы. Это серьезные вопросы, которые решаются на уровне лидеров», – отметил Владимир Зеленский.

Американская сторона предложила два формата встреч:

Двухсторонний , предусматривающий встречу Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

Трехсторонний, который должен состояться после двусторонних переговоров с участием США, Украины и России.

Зеленский задал ключевые вопросы по этим предложениям, в частности, о роли Европы в этих переговорах.

«Для меня очень важно присутствие в том или ином виде Европы, потому что, в конце концов, пока никто, кроме Европы, гарантий безопасности нам не дает. Даже в финансовом плане, финансирование потребностей нашей армии, что является гарантией безопасности», — отметил президент.

