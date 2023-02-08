Зеленский рассказал, о чем разговаривал с премьером Великобритании: видео встречи

В ходе своего визита в Великобританию украинский президент пообщался с премьер-министром страны.

Сегодня, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Великобритании. Он уже встретился с британским премьер-министром Риши Сунаком и обсудил оборонное сотрудничество двух стран.

Об этом сообщается на официальном канале Зеленского в Telegram.

"Во время встречи с премьер-министром Риши Сунаком ключевой темой разговора было оборонное сотрудничество. Проинформировал премьер-министра Великобритании о ситуации на фронте и о потребностях Вооруженных сил Украины в вооружении и военной технике. Украине важно получить необходимое оружие от наших союзников, чтобы остановить российское наступление и освободить все временно оккупированные украинские территории", — говорится в сообщении украинского президента.

Также Зеленский отметил, что поблагодарил британский народа и отдельно Риши Сунака за усилия по укреплению обороноспособности Украины, за оказанную гуманитарную и финансовую помощь после начала полномасштабной агрессии, за поддержку украинцев, вынужденно покинувших свои дома из-за российской войны.

Напомним, сегодня, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию с официальным визитом. Это его первый визит в страну с начала полномасштабного вторжения России.

Зеленского в аэропорту встретил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. После этого они отправились в резиденцию главы правительства Британии.

Ранее сообщалось, что украинский президент обсудит с премьером Британии поддержку Украины, в том числе "немедленное усиление" военной помощи от Вликобритании для Украины.

После встречи с Сунаком Зеленский прибыл в Вестминстерский дворец, где выступает перед британскими парламентариями. Украинского лидера встретили громкими овациями и возгласами.

Читайте также: