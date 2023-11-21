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Зеленский рассказал о ликвидации Путина, Россия атакует Финляндию: главные новости ночи 21 ноября 2023 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
7052
Время на прочтение
1 мин
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Зеленский рассказал о ликвидации Путина, Россия атакует Финляндию: главные новости ночи 21 ноября 2023 года

Диктатор Путин / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 21 ноября 2023 года:

  • Зеленский рассказал, ликвидирует ли Украина Путина, если появится возможность Читать далее –>
  • Макрон обратился к лидеру Китая с просьбой по Украине Читать далее –>
  • В РФ заявили о якобы сбитии украинских БПЛА Читать далее –>
  • Россия гибридно атакует Финляндию, создавая искусственный миграционный кризис — ISW Читать далее –>
  • У Байдена объяснили, почему помощь Украине выгодна для США Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
7052
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