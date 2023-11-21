Зеленский рассказал о ликвидации Путина, Россия атакует Финляндию: главные новости ночи 21 ноября 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 21 ноября 2023 года:
- Зеленский рассказал, ликвидирует ли Украина Путина, если появится возможность Читать далее –>
- Макрон обратился к лидеру Китая с просьбой по Украине Читать далее –>
- В РФ заявили о якобы сбитии украинских БПЛА Читать далее –>
- Россия гибридно атакует Финляндию, создавая искусственный миграционный кризис — ISW Читать далее –>
- У Байдена объяснили, почему помощь Украине выгодна для США Читать далее –>
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