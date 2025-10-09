Зеленский сделал заявление о контрнаступательной операции ВСУ: детали от президента

Зеленский о ситуации на фронте / © ТСН.ua

Реклама

На Добропольском направлении идет контрнаступательная операция, сорвавшая летне-осеннее наступление РФ.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в беседе с журналистами.

По его словам, наиболее интенсивные направления на фронте — Покровское и Добропольское.

Реклама

«Продолжается контрнаступательная операция. И мы считаем, что она очень сложна, но очень своевременна, и считаем, что она успешна. Мы считаем, что эта операция сорвала российскую летнюю наступательную кампанию», — говорит глава государства.

Президент сообщил, что за время Добропольской операции от 21 августа зафиксировано более 12 тысяч потерь личного состава армии РФ, из них более 7 тысяч — «двухсотых».

«Самое главное, эта наша операция сорвала все те планы, которые россияне коммуникировали американской стороне, что они якобы оккупируют Донбасс, большую часть Донбасса, именно до ноября. Говорили до сентября, а затем перенесли сроки на ноябрь. Эта операция, безусловно, оказывает влияние на защиту Покровска. Понимая, что с Добропольем у них большие потери, сейчас русским поставлена задача взять Покровск срочно — любой ценой. Это то, что мы понимаем по перехватам, по другим данным. На днях „русские“ теряют более 100 своих в сутки, доходит до 200», — сказал он.

Контрнаступательные действия ВСУ возле Доброполья / © Deepstatemap

Купянск

В Купянске, по словам Зеленского, «контрдиверсионные шаги делают ССО, ЦСО „А“ СБУ и штурмовики».

Реклама

Наступление РФ на Купянск / © Deepstatemap

Запорожье

Без изменений.

Новопавловское направление

По словам Зеленского, после Доброполья и Покровска, следующее сложное направление, которое сегодня есть, — это Новопавловское. Там продолжаются очень напряженные действия.

«Что мы имеем там? Мы имеем четыре армии Российской Федерации, которые имели под огневым контролем или какое-то присутствие диверсионных групп — то, о чем мы говорили, 8 сел. Так мы видели. 4 села полностью очищены нашими войсками. Еще за 4 боремся», — сказал он.

Новопавловка на карте / © Deepstatemap

Лиманское направление

«За последние дни враг был сдержан, соответственно идет восстановление утраченных положений, которые были до этого», — говорит Зеленский.

Реклама

Наступление РФ на Лиман / © Deepstatemap

Президент заверил, что обеспечение у войска нормальное, однако признал, что дефицит с дронами все же есть.

«Друг к одному FPV с „русскими“. Количество людей у „русских“, вы понимаете, больше. Сегодня у них преимущество — это дроны на оптоволокне, их у них ощутимее, и мы наращиваем нашу способность в этом», — уверен он.

Напомним, что в начале августа российские оккупанты фактически прорвали фронт в направлении Доброполья.