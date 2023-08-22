Зеленский рассказал о новых пакетах военной помощи для Украины

Речь идет не только о передаче F-16.

Украина достигла важных договоренностей во время визита президента Владимира Зеленского в страны Европы. В частности, были анонсированы по меньшей мере четыре новых пакета помощи.

Об этом Зеленский заявил во время ветеранского форума, пишет РБК.Украина.

"Результатами визитов в течение этих четырех дней являются, по меньшей мере, четыре новых оборонных пакета от наших партнеров. А основное чего мы достигли — это открытие для нашего государства поставок F-16", — подчеркнул глава государства.

Президент подчеркнул, что договоренности о конкретном количестве первой поставки истребителей от Нидерландов и Дании. Впрочем, работа продолжается над еще большим результатом.

"Я встретился с нашими ребятами, которые уже начали тренировки в Дании. Также украинские пилоты и инженеры начнут обучение в других странах авиационной коалиции. Мы расширяем тренировочные программы", — добавил Зеленский.

Как сообщалось, 20 августа во время встречи с премьером страны Марком Рютте Зеленский заинтриговал анонсом по получению F16. В частности, он сообщил, что ВСУ получат 42 истребителя.

В тот же день во время визита украинского лидера в Данию страна официально объявила, что передаст Украине F-16.

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