Зеленский рассказал о перспективе возвращения ЗАЭС под контроль Украины и визит Гроси в Энергодар

Когда на Запорожской АЭС присутствуют представители МАГАТЭ, это более безопасно.

Возвращение под контроль Украины оккупированной россиянами Запорожской АЭС — это, прежде всего, политические шаги, которых пока недостаточно. Непосредственно вопросом деоккупации ЗАЭС занимается директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В ближайшее время у него запланирован визит в Энергодар, в частности, на Запорожскую АЭС. После этого визита Гроси должен приехать в Киев, где встретится с президентом Украины.

Об этом 2 сентября во время визита в Запорожье сказал президент Владимир Зеленский, передает "Укринформ".

“Что касается возвращения ЗАЭС, сегодня есть только политические шаги и, к сожалению, их недостаточно, чтобы станция вернулась под наш контроль. Безопаснее, чтобы Украина контролировала Запорожскую станцию, и пока, с точки зрения поля боя, я не вижу таких возможностей, а те, которые, наверное, есть, опасны", — отметил Зеленский.

Он добавил, что об этом идет речь на всех площадках.

Президент подчеркнул, что важно, чтобы на ЗАЭС была ротация команды МАГАТЭ.

"Но когда есть на станции МАГАТЭ, все же это более безопасно. По крайней мере, мы с вами понимаем информацию. Может, не полностью, не 100%, но информация есть, что там происходит, и контроль безопасности все же там за МАГАТЭ на сегодня", — добавил Зеленский.

Он заверил, что Гросси должен приехать с некоторыми предложениями по усилению контроля безопасности.

"Да мы будем обсуждать следующие действия", — добавил Зеленский.

На днях, 26 августа, РФ нанесла по Украине массированный удар. Во время этой атаки четыре украинских энергоблока АЭС временно отсоединились от сети. Речь идет об выключении энергоблоков №1, 3 и 4 на Ровенской атомной станции.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.