Зеленский рассказал о подготовке операций на территории РФ

Силы обороны готовят операции как на временно оккупированной территории Украины, так и в России против военных объектов. Кроме того, отдельные мероприятия будут направлены на существенное увеличение технологичности ВСУ.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время выступления в ВРУ.

"Мы предусматриваем вполне конкретные меры по стабилизации фронта, проведение Силами обороны и безопасности Украины необходимых операций как на временно оккупированной территории Украины, так и в России против военных объектов. А также предусматриваем меры по существенному увеличению технологичности Сил обороны Украины", — подчеркнул. Зеленский.

Ранее Зеленский подчеркнул, что "машину войны" обеспечивают россияне, а не один безумный человек в Кремле. И ответственность за это должна быть коллективной.

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