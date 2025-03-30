Зеленский рассказал о предложении США по безусловному прекращению огня

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

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Российскому диктатору Путину «плевать» на дипломатию, он не собирается прекращать войну, и об этом свидетельствуют последние жестокие атаки врага «шахедами» по украинским городам.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером, 30 марта.

Он напомнил, что в результате вчерашнего удара по Харькову один из российских «шахедов» повредил даже здание госпиталя. Повреждены обычные дома, гражданская инфраструктура.

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«В общей сложности только от того удара по Харькову 55 человек пострадали, среди них пятеро детей, всем оказана помощь. К сожалению, два человека погибли«, — сообщил глава государства.

Кроме того, через сутки под ударами дронов оказалась Черкасщина. Херсонщина страдает от артиллерии и сбросов с дронов по обычным зданиям, по людям.

«Донечина — управляемые авиабомбы, беспилотники, артиллерия. Запорожье — беспилотники. Днепровщина — управляемые авиабомбы и дроны. Сумщина — тоже, к сожалению, авиабомбы и дроны. Харьковщина — удары управляемых авиабомб», — перечислил президент.

Зеленский подчеркнул, что география и жестокость российских ударов каждый день и ночь показывает, насколько Путину плевать на дипломатию.

«Мы уже несколько недель имеем именно американское предложение о безусловном прекращении огня. И ежесуточно фактически в ответ на это предложение — российские дроны, российские бомбы, артиллерийские обстрелы, баллистика. Россия заслуживает увеличения давления на нее — всех жестких шагов, которые могут сломать российскую способность воевать и поддерживать эту их систему, которая не хочет ничего, кроме войны. Санкции против России нужны. Больше силы ПВО для Украины нужно. Больше взаимодействия и единства между всеми партнерами нужно… Мы рассчитываем, что Соединенные Штаты, Европа, все другие наши партнеры, реально желающие мира и гарантированной безопасности, задействуют все необходимые инструменты. Успех дипломатии нужен всем кроме Путина. Следовательно, на него нужно надавить ради успеха дипломатии и сохранения жизни людей», — подытожил Владимир Зеленский.

Ранее президент Зеленский обнародовал право на доходы и рассказал, сколько зарабатывает он и его семья.

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