Зеленский рассказал о саммите "Крымская платформа" и формате безопасности "Киевская инициатива"

Также был основан дипломатическо-безопасностный формат "Киевская инициатива".

Об этом 22 августа во время обращения к украинцам сказал президент Владимир Зеленский.

"Уже полностью готовы ко второму саммиту Крымской платформы. В этом году саммит будет еще сильнее, чем в прошлом, – и по составу участников, и по тематике обсуждений. Мы значительно расширяем формат Крымской платформы – завтра озвучим все детали. А сегодня был основан новый дипломатическо-безопасностный формат "Киевская инициатива". В его работе уже принимают участие европейские соседи Украины. Это Польша, Венгрия, Румыния, Словакия, государства Балтии. Постепенно привлечем и другие страны. В формате "Киевской инициативы" работа проходит на уровне внешнеполитических советников глав государств. С стороны Украины – это Андрей Сибига, Андрей Ермак. И этот формат позволит нам усилить взаимодействие в регионе, совместную защиту наших интересов, прежде всего по безопасности. Это очень перспективная линия нашей работы на евроатлантическом направлении", — сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский рассказал, сколько ракет выпустила по Украине Россия за полгода полномасштабной войны.

Читайте также: