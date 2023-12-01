Зеленский рассказал о том, что в Украине больше всего пугает Россию

В ближайшее время мы должны сосредоточиться на наращивании внутреннего производства оружия.

Более того, наше государство призывает партнеров предоставить кредиты и лицензии для изготовления американских единиц вооружения. Именно это – военно самодостаточная Украина – самый большой страх России.

Об этом главнокомандующий Владимир Зеленский рассказал в интервью AP News.

"Производство оружия – это выход"

Как подчеркнул президент, на производство оружия выделяется значительная часть бюджета Украины, но нынешнего объема далеко не достаточно, чтобы изменить ход войны. Зеленский рассчитывает на то, чтобы западные союзники, включая США, предложили выгодные кредиты и контракты для достижения этой цели.

"Это выход. Россию ничто так не пугает, как военная самодостаточная Украина", – сказал украинский лидер.

По словам президента Украины, во время последних встреч с президентом Джо Байденом, членами Конгресса и другими чиновниками США он призвал предоставить нашему государству Украине выгодные кредиты и лицензии на производство американского оружия. Сегодня это очень срочный вызов, который может изменить ситуацию на фронте.

"Дайте нам эти возможности, и мы построим. Каких бы усилий и времени нам ни понадобилось, мы это сделаем, и сделаем это очень быстро", – заверил Владимир Зеленский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву хотелось бы больше результатов во время контрнаступления. Впрочем, для желаемых результатов не хватает сил.

Читайте также: