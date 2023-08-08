Зеленский рассказал о значительных успехах ВСУ на бахмутском направлении

Также президент рассказал об увеличении объемов поставок производства оружия.
Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники на Бахмутском направлении имеют значительные успехи в уничтожении российских захватчиков.
Об этом президент рассказал во время вечернего обращения.
"Отмечу бахмутское направление. 3-я и 5-я отдельные штурмовые бригады, штурмовая бригада Национальной полиции "Лют", 92-я отдельная механизированная бригада. Есть успехи в уничтожении оккупантов, важные успехи. Я благодарю вас, воины", — сказал президент .
Кроме того, Зеленский заявил, что во время утреннего селекторного совещания обсуждались поставки снарядов, техники и производство оружия в Украину.
"Постоянно наращиваем объемы. И в поставках, и в производстве. Но постоянно убираем бюрократию, делаем более гибкими регуляции. Наш оборонно-промышленный комплекс выйдет на тот уровень, который нужен государству. Украина имеет эту силу. И я благодарю за эту силу всех, кто сейчас работает именно над украинским производством", — сказал Зеленский.
Напомним, ранее сообщалось, что заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что на Бахмутском, Купянском и Лиманском направлениях продолжаются тяжелые бои.
Кроме того, мы ранее информировали, что кафиры пытались вернуть под свой контроль территории в Харьковской области, потерянные ранее.
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