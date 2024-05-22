Зеленский рассказал об общении с детьми во время войны и как часто удается с ними видеться

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как общается с детьми во время войны и как часто им удается видеться.

Главнокомандующий в интервью The New York Times признался, что встречи с женой проходят гораздо чаще, чем с 19-летней дочерью и 11-летним сыном. Впрочем, Зеленский не упускает случая, чтобы с ними поговорить, поэтому, когда у президента есть свободная минутка, он связывается с детьми. Главнокомандующий признался, что недавно общался с сыном Кириллом, который рассказывал ему о своей учебе в школе.

"Жену вижу чаще, потому что она в офисе, а детей вижу очень редко. Если есть возможность просто поговорить, даже спросить, что происходит в школе, например, я спрашиваю у сына, как дела. Он говорит, что они начинают учить испанский. Мне это интересно. Я не знаю испанского, но меня интересует только время, которое я могу провести с ним", — поделился президент.

Владимир Зеленский с детьми и женой / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Владимир Зеленский добавил, что общение с семьей его заряжает и наполняет энергией. Благодаря детям президент может расслабиться.

"Мой сын еще маленький. А моя дочь – она уже выросла. Это моменты, которые тебя заряжают, дают энергию. Это самые счастливые моменты. Вот тогда я могу расслабиться", – добавил президент.

Напомним, недавно актриса Елена Кравец рассказала, как за время войны изменился Владимир Зеленский и какое последнее сообщение от него получала. К слову, раньше они семьями дружили, а артистка стала крестной мамой Елены Зеленской.

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