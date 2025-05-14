Владимир Зеленский / © t.me/V_Zelenskiy_official

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об отношениях с Трампом, что на них повлияло. В первую очередь они действительно улучшились.

Об этом сказал президент Украины в интервью телемарафону и зарубежным печатным СМИ, эксклюзивно имеющим ТСН.ua.

Почему отношения Зеленского с Трампом улучшились

По словам украинского лидера, у него был хороший разговор с Трампом.

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"Но я не скажу, что я ему сказал, и почему наши отношения стали после этого лучше", - констатировал Зеленский.

Также украинский президент прокомментировал, обсуждал ли с Трампом военный пакет помощи.

“Смотрите, Трамп не против введения санкций в конгрессе есть политическая воля американские близкие к принятию санкций в ближайшие дни будут консультации европейцы получают понимание о силе санкции я говорил с Трампом о военной помощи передавал информацию что мы хотим получить и когда 2 пакета есть на обсуждении у нас появилось американцами у нас пока этого нет», — подчеркнул глава государства.

Есть ли у ЕС соответствующие санкции

Европейские партнеры угрожали ввести усиление санкции против РФ, чтобы повлиять на Путина. Политолог Евгений Магда считает, что у них нет таких возможностей.

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«У них (европейцев — ред.) нет санкций, которые могут кардинально изменить ход боевых действий. У них нет возможностей поставить Украине в короткий срок нечто существенно изменившее ситуацию на поле боя. И они это отлично знают», — убежден эксперт.

По мнению Магды, партнеры сделали вид, что политически активизируются.

«Сначала подтянули к себе Трампа, позвонив ему из Киева, а затем выступил Путин ночью по Москве — так чтобы Трампу было удобно посмотреть у себя на ранчо или на поле для гольфа.

Кремлевский диктатор сказал: «Мы за возобновление мирных переговоров».

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Еще раз повторяю: россияне очень хорошо знают, как влиять на Трампа. В Украине, к сожалению, с этим проблемы, потому что у Трампа и Зеленского отношения непростые, а у Европы есть собственные интересы. Поэтому рассчитывать, что все это будет просто, по одному волшебству, просто не стоит», — завершил политолог.