Зеленский рассказал об успехах в вопросе российских активов и санкций против РФ

Давление должно быть все сильнее.

Есть результаты коммуникации с партнерами по российским активам. За последний месяц Украина приблизилась к требующему решению оно будет справедливым.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Как отметил украинский лидер, все российские активы – активы самого государства-террориста и связанных с ним лиц, находящихся в разных юрисдикциях и замороженные, должны работать для защиты от российской агрессии. Безусловно, они должны быть конфискованы.

"И мы делаем все, чтобы это решение было содержательно подготовлено в ближайшее время. Спасибо каждому и каждому, кто помогает нам продвигать этот механизм восстановления справедливости", – говорит он.

Не менее важны санкции. Нужен новый уже готовящий санкционный пакет Евросоюза. Прорабатываются новые шаги, чтобы ограничить российскую способность обходить санкции.

"Каждое проявление давления на Россию – это приближение мира. Каждое проявление помощи Украине – это защита жизни. Я благодарен всем, кто с Украиной! Спасибо всем, кто дерется, работает ради нашего государства, нашей независимости, наших людей! Слава Украине!", – подытожил Зеленский.

Ранее Зеленский анонсировал Всеукраинскую экономическую платформу.

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