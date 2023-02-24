Зеленский рассказал, почему перешел на военную одежду и когда собирается снова одеть костюм

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как и почему, после начала полномасштабной войны, перешел исключительно на милитарную одежду.

По словам Зеленского, быть в костюме во время войны для него было бы очень странно, ведь "времена изменились".

Об этом он сказал в интервью BBC.

"Это было очень странно – мой костюм. Времена изменились, и было некомфортно говорить с людьми в такой сложной ситуации. Я хотел показать им, что поддерживаю их и что остаюсь здесь. И конечно, я не захватил сюда с собой костюм. А потом кто-то из моей команды, кто-то из помощников сказал: "Может, попробуй это?" У меня была какая-то милитарная одежда. И я сказал: "Да, конечно" и оделся так. Это было удобнее и понятнее для людей. Ведь это война, и очень странно, когда война, а ты в костюме", – рассказал президент.

Зеленский добавил, что обязательно вернется к классическому костюму, и произойдет это, вероятнее всего, в день победы Украины.

"Да, конечно, я знаю, что так будет. После нашей победы. Возможно, в день нашей победы. Но так обязательно будет, ведь тогда я буду президентом мирной страны. И так будет, я уверен в этом", — сказал Зеленский.

Напомним, со дня полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину – 24 февраля, изменилось многое, и даже гардероб украинского президента Владимира Зеленского. Во время первого обращения к нации Зеленский был одет в футболку цвета хаки. И с этого момента президент Украины появляется на публике преимущественно в одежде в стиле милитари.

ТСН.ua исследовали, что же носит президент Зеленский во время войны.

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