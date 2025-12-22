Зеленский рассказал, почему Украине не хватает дронов-перехватчиков

Владимир Зеленский / © Associated Press

Украине не хватает дронов-перехватчиков для отражения массированных российских ударов. Несмотря на то, что технология демонстрирует высокую эффективность, отечественные производители пока не в состоянии удовлетворить критические потребности фронта и тыла.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с работниками дипломатической службы.

Зеленский отметил, что дроны-перехватчики стали действенным инструментом противовоздушной обороны, однако их эффективность зависит от разработчика. Сейчас над этим направлением работают несколько компаний, чьи показатели сбития целей существенно отличаются.

«Я считаю, что это очень хорошее оружие. Оно показывает хорошие результаты. Несколько компаний, которые их производят. Скажу откровенно, не все показывают стопроцентный результат — от 60 до 90 процентов разные компании. В любом случае мы наращиваем это направление и характеристики улучшаются. Есть уже, как я и сказал, несколько таких продвинутых компаний», — подчеркнул Владимир Зеленский.

По его словам, главным препятствием для полной защиты неба сейчас является не только финансирование, а техническая способность заводов производить необходимое количество аппаратов в сжатые сроки. На фоне прогнозов о возможных атаках на энергосистему во время зимних праздников спрос на это оружие является максимальным.

«Их недостаточно, перехватчиков, и вопрос уже не в деньгах, или не только. Деньги всегда дефицит, но сейчас с перехватчиками это вопрос не в деньгах. Есть технические вопросы, производители не успевают сделать столько, сколько нам сейчас нужно», — отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что государство максимально способствует улучшению характеристик беспилотников и помогает производителям наращивать мощности.

Напомним, президент Владимир Зеленский предупредил, что в ближайшие дни россияне могут нанести массированный удар по Украине.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в эти недели армия РФ ощутимо увеличила интенсивность атак.