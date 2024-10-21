Зеленский рассказал подробности о встрече с Ллойдом Остином

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 21 октября, встретился с министром обороны США Ллойдом Остином в Киеве, объявившим о выделении Украине пакета военной помощи на 400 млн долларов.

Об этом Владимир Зеленский рассказал впоследствии.

Украинский президент поблагодарил главу Минобороны США за новый пакет оборонной помощи Украине и сообщил, что он содержит боеприпасы, военную технику и вооружение.

Мы обсудили важнейшие оборонные приоритеты, в частности возможности противовоздушной обороны Украины, подготовку к зимнему периоду и расширение использования дальнобойного оружия против российских военных объектов. Кроме того, мы сосредоточились на усилиях по увеличению производства ударных беспилотников, крылатых ракет, артиллерийских снарядов и систем против обороны", — сообщил Зеленский.

Он также выразил благодарность президенту США Джо Байдену, обеим партиям в Конгрессе США и американскому народу за поддержку с начала полномасштабного вторжения России.

"Вместе со всеми нашими союзниками мы работаем над обеспечением победы и мира для Украины и всех миролюбивых народов", – отметил Зеленский.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин 21 октября прибыл с неанонсированным визитом в Киев.