Зеленский рассказал подробности об указе, который начинает создание Сил беспилотных систем

Дроны – беспилотные системы – доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и в море.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал подписанный им указ №51/2024 "О наращивании способностей сил обороны", который начинает создание отдельного рода сил – Сил беспилотных систем.

Об этом говорилось в обращении президента 6 января.

"Это не вопрос будущего — это то, что должно дать вполне конкретный результат уже в ближайшее время. Этот год должен стать решающим во многих аспектах. И очевидно — на поле боя", — отметил он.

По словам Зеленского, Украина реально изменила ситуацию в Черном море благодаря дронам. Отражение штурмов на земле – это во многом работа именно дронов.

"Масштабное уничтожение окупантов и их техники – это также дроны. Сейчас перечень задач четкий: специальные штатные должности под работу с дронами, специальные подразделения, эффективная тренировка, систематизация опыта, постоянное масштабирование производств и привлечение лучших идей, лучших специалистов в эту сферу. Это задача и для армии, и для Министерства обороны и правительства в целом. И чтобы дать необходимую координацию в Силах обороны, обеспечить надлежащий уровень планирования и качество логистики, в структуре Вооруженных Сил будут созданы Силы беспилотных систем. Соответствующие предложения будут внесены на рассмотрение СНБО", – добавил он.

Президент также сообщил, что идет "перезагрузка государственной системы – тех ее элементов, которые нужны, чтобы Украина достигла своих целей".

"Совершенно справедливых целей. Украина может победить. Должна победить. И мы должны все для этого сделать! Спасибо всем, кто помогает! Слава всем, кто дерется и работает ради нашего государства", – отметил Зеленский.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что ожидаемая в ближайшее время военно-политическая "перезагрузка" не повлияет на отношения Киева с западными партнерами.

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