Зеленский рассказал, подтвердила ли Россия следующие переговоры

Владимир Зеленский

Украина и США до сих пор не получили от России официальное подтверждение готовности к встрече, запланированной на следующую неделю. Пока украинская сторона вместе с американскими партнерами работает над организацией переговоров, Москва отвечает на дипломатические инициативы по манипуляциям и новым атакам по украинским городам.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Отсутствие ответа и манипуляции Кремля

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что, несмотря на постоянную работу украинской переговорной группы, российская сторона избегает конкретики. Вместо дипломатического диалога агрессор использует привычную тактику устрашения и информационных манипуляций.

Постоянно работает наша переговорная группа. Ребята в связи с американской стороной. Украина готова к встрече. К сожалению, сейчас еще нет достаточно твердых ответов от России относительно того, что предложено на следующую неделю. Пока слышим разве что очередные манипуляции зарежщиками, это точно не о мире», — заявил президент.

Зеленский заметил, что ежедневные ракетные удары и атаки БпЛА лишь усложняют путь к миру. По словам главы государства, Россия не должна получить никаких уступок за свою агрессию, поскольку это создаст угрозу всей Европе.

«Россияне не должны привыкнуть, что их ракеты и Шахеды им чем-то помогают. Они только все усложняют и подрывают дипломатические возможности, которых и так, если честно, немного. Именно поэтому необходима поддержка для Украины. Требуется достаточное давление на Россию. Нужно завершение войны гарантированной безопасностью без всяких вознаграждений агрессору за эту войну», — подчеркнул глава государства.

Требования к украинской дипломатии

Президент также выдвинул жесткие требования к Министерству иностранных дел и посольствам Украины за рубежом. Он ожидает от дипломатов максимальной активности, чтобы мир не забывал о потребностях страны и продолжал давление на РФ.

«Ожидаем также достаточно активности всей системы украинской дипломатии, это касается МИД и каждого украинского посольства. Если посольство молчит, значит, это неудовлетворительная работа. Украину должны слышать, слышать повсюду в мире, в Украине должны помогать. Я ожидаю уже на этой неделе соответствующих результатов поддержки Украины», — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что якобы украинская делегация может отправиться в Москву на переговоры лично с диктатором.

Также еще в январе помощник российского диктатора Юрий Ушаков в очередной раз пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Москву.

Однако Президент Украины ответил, что нельзя проводить мирные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на территории государства-агрессора или его союзника — Беларуси.