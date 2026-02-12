- Дата публикации
Зеленский рассказал, подтвердила ли Россия следующие переговоры
Украина готова к переговорам в США, но Россия манипулирует и продолжает террор.
Украина и США до сих пор не получили от России официальное подтверждение готовности к встрече, запланированной на следующую неделю. Пока украинская сторона вместе с американскими партнерами работает над организацией переговоров, Москва отвечает на дипломатические инициативы по манипуляциям и новым атакам по украинским городам.
Об этом сообщил Владимир Зеленский в вечернем обращении.
Отсутствие ответа и манипуляции Кремля
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что, несмотря на постоянную работу украинской переговорной группы, российская сторона избегает конкретики. Вместо дипломатического диалога агрессор использует привычную тактику устрашения и информационных манипуляций.
Постоянно работает наша переговорная группа. Ребята в связи с американской стороной. Украина готова к встрече. К сожалению, сейчас еще нет достаточно твердых ответов от России относительно того, что предложено на следующую неделю. Пока слышим разве что очередные манипуляции зарежщиками, это точно не о мире», — заявил президент.
Зеленский заметил, что ежедневные ракетные удары и атаки БпЛА лишь усложняют путь к миру. По словам главы государства, Россия не должна получить никаких уступок за свою агрессию, поскольку это создаст угрозу всей Европе.
«Россияне не должны привыкнуть, что их ракеты и Шахеды им чем-то помогают. Они только все усложняют и подрывают дипломатические возможности, которых и так, если честно, немного. Именно поэтому необходима поддержка для Украины. Требуется достаточное давление на Россию. Нужно завершение войны гарантированной безопасностью без всяких вознаграждений агрессору за эту войну», — подчеркнул глава государства.
Требования к украинской дипломатии
Президент также выдвинул жесткие требования к Министерству иностранных дел и посольствам Украины за рубежом. Он ожидает от дипломатов максимальной активности, чтобы мир не забывал о потребностях страны и продолжал давление на РФ.
«Ожидаем также достаточно активности всей системы украинской дипломатии, это касается МИД и каждого украинского посольства. Если посольство молчит, значит, это неудовлетворительная работа. Украину должны слышать, слышать повсюду в мире, в Украине должны помогать. Я ожидаю уже на этой неделе соответствующих результатов поддержки Украины», — подытожил Владимир Зеленский.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что якобы украинская делегация может отправиться в Москву на переговоры лично с диктатором.
Также еще в январе помощник российского диктатора Юрий Ушаков в очередной раз пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Москву.
Однако Президент Украины ответил, что нельзя проводить мирные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на территории государства-агрессора или его союзника — Беларуси.