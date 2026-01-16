Зеленский рассказал последние новости о ситуации в энергетике

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Восстановление объектов энергетики происходит после каждого русского удара. В то же время, более трети потребностей в электроэнергии Украина не может покрыть.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга с чешским коллегой Петром Павелом в Киеве 16 января.

По его словам, вчера потребление электроэнергии в Украине было 18 ГВт, а возможности системы только 11 ГВт. Впрочем, акцентировал он, «вчера было так, но каждый день что-то восстанавливается».

Зеленский заявил, что не будет уточнять, где происходит восстановление, поскольку это создает риск повторного удара.

«Конкретно где восстанавливается, говорить не буду, потому что только кто-то говорит об этом или где-то вылезает в соцсети, в телеграммах, туда бьют снова и снова», — подчеркнул украинский лидер.

Напомним, глава Минэнерго Денис Шмигаль заявил, что в Украине не осталось ни одной целой электростанции. По его словам, в целом в энергетике самая сложная ситуация в Киеве, Одесской областях и прифронтовых общинах. Впрочем, отметил он, многие регионы провалили подготовку к зиме.

Тем временем Владимир Зеленский призвал срочно исправлять ситуацию в Киеве . Президент подчеркнул, что столичные власти оказались недостаточно подготовленными к чрезвычайной ситуации в энергосистеме. В противоположность вспомнил Харьков, где было много сделано.

