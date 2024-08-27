Зеленский рассказал, повлияет ли задержание Дурова на работу Telegram в Украине

Зеленский заявил, что не знает всех деталей дела по задержанию Дурова.

Задержание основателя Telegram Павла Дурова Францией не отразится на функционировании Telegram в Украине.

Об этом он сказал на форуме Украина 2024 года. Независимость отвечая на вопрос о том, какое задержание Дурова может повлиять на использование Telegram в Украине.

Не знаю деталей этого дела, скажу откровенно. Мне кажется, что никто не знает всех деталей дела. Сегодня это никак не влияет на то, что Telegram работает в Украине. А те или иные шаги и наша политика Украины по таким сенситивным вопросам. Мы здесь работаем как страна будущего Европейского Союза, здесь должны всегда быть разговоры, диалоги, согласования среди стран ЕС, по моему мнению”, – прокомментировал ситуацию президент.

Напомним, The New York Times писало, что задержание основателя Telegram Павла Дурова подчеркнуло значительный статус программы обмена сообщениями на фоне самой кровопролитной войны в Европе после Второй мировой войны.

Руководитель ЦПИ Андрей Коваленко считает, что блокирование Telegram в Украине может нанести больше вреда, чем пользы. Telegram является важным инструментом для разведывательных служб по всему миру, включая украинскую разведку, использующую платформу для получения информации из России. Поэтому поспешная блокировка мессенджера не является целесообразным решением.

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