Зеленский рассказал, придется ли украинцам платить за отсутствующие отопление и воду

Владимир Зеленский / © Associated Press

Украинцы, которые из-за российских обстрелов или других причин оставались без тепла, воды или вывоза мусора, не будут платить за неоказанные услуги.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Соответствующее поручение президент уже направил в Кабинет министров. Во исполнение этого распоряжения правительство приняло решение об автоматическом перерасчете стоимости коммунальных услуг, сумму которого потребители увидят уже в январских платежках.

О деталях решения сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Она подчеркнула, что новый механизм гарантирует справедливую оплату только за фактически полученный сервис. Теперь поставщики услуг обязаны самостоятельно провести аудит и отразить скидки в квитанциях без дополнительных обращений или заявлений от граждан.

«Люди должны платить только за реально полученные коммунальные услуги. Именно поэтому правительство приняло решение, гарантирующее автоматический перерасчет платы за коммунальные услуги, если они не предоставлялись или предоставлялись ненадлежащего качества из-за последствий вражеских обстрелов и по другим причинам. Это касается теплоснабжения, водоснабжения и вывоза бытовых отходов», — заявила Юлия Свириденко.

Согласно новым правилам, информация о количестве дней отсутствия тепла или воды по каждому конкретному дому должна быть опубликована на официальных сайтах компаний-операторов. Это обеспечит прозрачность процесса и позволит проверить точность начислений.

Для обеспечения выполнения правительственного решения премьер-министр поручила Министерству развития громад и территорий и Госпродпотребслужбе взять процесс под строгий контроль. Ведомства должны регулярно докладывать о результатах перерасчетов, чтобы исключить игнорирование новых норм со стороны коммунальных предприятий. Ожидается, что корректировку за весь период неоказания услуг украинцы увидят в расчетных документах за январь 2026 года.

Что известно о ситуации с теплоснабжением в Киеве

По состоянию на вечер 29 января в Киеве отсутствует теплоснабжение в 454 жилых домах. Самая сложная ситуация наблюдается в Деснянском районе, в частности, на жилом массиве Троещина.

Ранее сообщалось, что в случае продолжительных морозов Троещина может столкнуться с новой критической проблемой — замерзанием систем водоснабжения и канализации.

В Киеве в отдельных районах зафиксировано повреждение систем водоотвода в многоквартирных домах.