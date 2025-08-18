Зеленский назвал условие для проведения выборов в Украине

Зеленский и Трамп / © скрин с видео

Украина готова провести выборы после установления мира.

Об этом заявил Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Президент Владимир Зеленский добавил, что это может произойти сразу после завершения войны и восстановления мира.

«Но нам нужна безопасность и мирный договор», — заявил Зеленский.

По словам президента США Дональда Трампа, будет много пособий для Украины.

«Европа — первая линия обороны, но мы собираемся им помочь», — сказал Трамп.

Напомним, 18 августа в Вашингтоне проходит историческая встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Это событие является ключевым не только для Украины, но и для европейских союзников, ведь главное внимание переговоров сосредоточено на прекращении войны с Россией и выработке гарантий безопасности для Украины и ЕС.