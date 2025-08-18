- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1012
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский назвал условие для проведения выборов в Украине
Украина проведет выборы после установления мира — Зеленский.
Украина готова провести выборы после установления мира.
Об этом заявил Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Президент Владимир Зеленский добавил, что это может произойти сразу после завершения войны и восстановления мира.
«Но нам нужна безопасность и мирный договор», — заявил Зеленский.
По словам президента США Дональда Трампа, будет много пособий для Украины.
«Европа — первая линия обороны, но мы собираемся им помочь», — сказал Трамп.
Напомним, 18 августа в Вашингтоне проходит историческая встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Это событие является ключевым не только для Украины, но и для европейских союзников, ведь главное внимание переговоров сосредоточено на прекращении войны с Россией и выработке гарантий безопасности для Украины и ЕС.