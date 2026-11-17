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- Украина
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Зеленский рассказал, сколько дополнительных истребителей F-16 нужно Украине
Владимир Зеленский объяснил партнерам, почему имеющихся самолетов уже недостаточно, и озвучил новую потребность украинской авиации.
Украине нужно еще 40 истребителей F-16, ведь многие существующие самолеты постоянно находятся на ремонте и обслуживании вместо того, чтобы выполнять боевые задачи.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время заседания Контактной группы по обороне Украины.
Зеленский обратился к международным союзникам с просьбой усилить украинскую боевую авиацию дополнительными бортами.
«Нам нужно больше истребителей, больше F-16. Давайте вместе сделаем это возможным», — подчеркнул Зеленский.
Он пояснил, что имеющиеся самолеты нуждаются в постоянном ремонте и обслуживании, поэтому много времени проводят на земле вместо боевых вылетов.
По словам президента, F-16 помогают сбивать российские ракеты и дроны Shahed. В конце он поблагодарил страны авиационной коалиции и призвал партнеров и дальше поддерживать Украину.
Война в Украине — последние новости
Напомним, Украина нуждается в дополнительном финансировании для обеспечения обороны до конца года. Владимир Зеленский озвучил партнерам недостающую сумму и призвал выполнить предыдущие обещания.
Ранее мы писали, что американская оборонная компания Lockheed Martin рассматривает возможность создания специальной модификации истребителя F-16 для нужд Украины.